Eran Zahavi is vrijdag uitgeroepen tot Eredivisie Speler van de Maand. De spits van PSV heeft zijn uitverkiezing te danken aan zijn drie competitiedoelpunten in maart. Ajax-speler Ryan Gravenberch werd verkozen tot Johan Cruijff Talent van de Maand.

De 34-jarige Zahavi was in maart goud waard voor PSV door te scoren in alle drie de competitiewedstrijden: tegen Heracles Almelo (6 maart, 3-1-zege), FC Utrecht (13 maart, 0-1-zege) en Fortuna Sittard (20 maart, 5-0-zege). Daarnaast gaf hij nog een assist in het duel met Fortuna.

Het is pas voor de tweede keer dit seizoen dat een speler van PSV wordt uitgeroepen tot Speler van de Maand. In november werd middenvelder Ibrahim Sangaré verkozen tot de beste Eredivisie-speler van de maand.

Feyenoord-speler Orkun Kökçü ontving de afgelopen twee keer de prijs. Daarvoor werden Ajax-spelers Lassina Traoré, Davy Klaassen en Antony onderscheiden vanwege hun sterke prestaties in de Eredivisie.

Ryan Gravenberch werd verkozen tot de beste speler van 21 jaar of jonger. Ryan Gravenberch werd verkozen tot de beste speler van 21 jaar of jonger. Foto: Eredivisie CV

Talentenprijs voor Gravenberch

Ajax-speler Gravenberch werd uitgroepen tot de beste speler van 21 jaar of jonger. De middenvelder was met het winnende doelpunt en twee assists tegen SC Cambuur op 11 maart (2-3-zege) belangrijk voor Ajax.

Gravenberch en Zahavi maken deel uit van het Elftal van de Maand, die verder bestaat uit Maduka Okoye (Sparta Rotterdam), Philipp Max (PSV), Julio Pleguezuelo (FC Twente), Robin Pröpper (FC Twente), Joshua Brenet (FC Twente), Luuk Brouwers (Go Ahead Eagles), Jesper Karlsson (AZ), Michael de Leeuw (FC Groningen) en Sébastien Haller (Ajax).

De Speler van de Maand-verkiezing is een initiatief van de Eredivisie CV, waarbij op basis van meer dan zestig verschillende statistieken een winnaar wordt gekozen. De prijs wordt sinds september 2017 uitgereikt.