Het Nederlands elftal is vrijdag bij de loting voor de groepsfase van het WK gekoppeld aan gastland Qatar, Senegal en Ecuador. Oranje, dat is ingedeeld in groep A, lijkt daarmee gunstig te hebben geloot.

Het WK in Qatar begint op 21 november en de eindstrijd in Doha is op 18 december. Nederland komt al op de openingsdag in actie tegen Senegal. De tweede wedstrijd speelt Oranje op 25 november tegen Ecuador en de ploeg van bondscoach Louis van Gaal sluit de groepsfase op 29 november af tegen Qatar.

Zaterdag wordt pas bekend in welke stadions Oranje speelt en wat het tijdstip is van de wedstrijden. Als Nederland na de groepsfase doorgaat, treft het een tegenstander uit groep B. In die groep zitten Engeland, de Verenigde Staten, Iran en de winnaar van de play-offs tussen Schotland, Oekraïne en Wales. Die drie landen strijden in juni om een WK-ticket.

Oranje zat bij de loting in Doha in pot 2 en moest daardoor vrezen voor een topland als tegenstander, maar die vrees kwam niet uit. Nederland ontliep de zeven toplanden uit pot 1 en treft met Qatar een debutant op een WK. Oranje speelde nooit eerder tegen de Golfstaat, die zich in 2019 kroonde tot kampioen van Azië.

Senegal, dat begin dit jaar de Afrika Cup won, was evenmin eerder tegenstander van Oranje. Nederland nam het wel al twee keer vriendschappelijk op tegen Ecuador. In 2006 won Oranje met 1-0 en in 2014 eindigde het treffen met de Ecuadorianen in 1-1.

Duitsland tegen Spanje is kraker van eerste ronde

De absolute kraker in de eerste ronde is Spanje tegen Duitsland in groep E, een herhaling van de halve finale in 2010. België werd in groep F gekoppeld aan vicewereldkampioen Kroatië en ook aan Marokko en Canada, dat zich voor het eerst sinds 1986 geplaatst heeft voor het WK.

Opvallend is dat groep G bijna een herhaling is van groep E op het WK vier jaar geleden in Rusland. Ook toen zaten Brazilië, Servië en Zwitserland bij elkaar in de groep. Destijds was Costa Rica het vierde land in de groep, nu is dat Kameroen.

In juni is de groepsindeling van het WK pas volledig duidelijk, want dan zijn de laatste play-offwedstrijden gespeeld. Op dit moment zijn pas 29 van de 32 plekken vergeven.

Costa Rica en Nieuw-Zeeland strijden in juni om een plek in groep E. Oekraïne neemt het dan op tegen Schotland en de winnaar speelt tegen Wales om het laatste Europese WK-ticket. Australië wacht een confrontatie met de Verenigde Arabische Emiraten en het land dat doorgaat wacht een duel met Peru.