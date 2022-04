Antwerp-coach Brian Priske is blij met de aanstelling van Marc Overmars als technisch directeur bij de Belgische club. De Deen wilde niet ingaan op de ophef die is ontstaan na de komst van Overmars, die vanwege grensoverschrijdende berichten naar clubmedewerkers moest vertrekken bij Ajax.

"Dat er commotie is ontstaan? Het maakt deel uit van het voetbal, waar er altijd veel meningen zijn", werd Priske vrijdag op zijn persmoment geciteerd door Het Laatste Nieuws. "Voor de rest heb ik de afgelopen dagen eerlijk gezegd weinig kranten gelezen. Ik wil ook niet te veel over dit onderwerp praten, want ik ben helemaal gefocust op de strijd om play-off 1."

De 49-jarige Overmars werd ruim een week geleden aangesteld als technisch directeur bij Antwerp. Dat was amper zes weken nadat hij werd ontslagen bij Ajax omdat hij verschillende grensoverschrijdende berichten naar clubmedewerkers had gestuurd. Volgens Het Parool en NRC had de Epenaar onder meer een foto van zijn geslachtsdeel gestuurd.

De komst van Overmars maakte veel los in België, mede omdat hij op zijn persconferentie zijn excuses niet ruimhartig aanbood. Verschillende sponsoren van de club trokken zich terug omdat ze zich niet in de aanstelling van Overmars konden vinden.

Priske is juist blij met de komst van Overmars. "Ik vind het heel positief dat een club als Antwerp opnieuw een technisch directeur heeft. Het is gewoon belangrijk om iemand in die functie te hebben. Ik denk dat de heisa niets zal uitmaken voor het verloop van de competitie. De spelers zijn en blijven erg gefocust op hun taak."

Antwerp heeft goede papieren om zich te plaatsen voor de kampioenspoule, waarvoor de beste vier clubs in de Jupiler Pro League zich plaatsen. De ploeg van Priske staat derde en heeft één punt voorsprong op nummer vijf Anderlecht. Er zijn nog twee duels te spelen in de reguliere competitie.