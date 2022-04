Mohamed Ihattaren heeft vrijdagavond bij de beloften van Ajax zijn eerste minuten in 342 dagen gemaakt. De aanvallende middenvelder maakte als invaller zijn rentree in de uitwedstrijd tegen NAC Breda.

De twintigjarige Ihattaren kwam in de 61e minuut binnen de lijnen als vervanger van Ar'jany Martha. Op dat moment was het nog 0-0 in het Rat Verlegh Stadion. Met twee schoten op doel was de middenvelder direct gevaarlijk namens de ploeg van trainer John Heitinga, maar hij kon niets meer aan de stand veranderen.

Het was voor Ihattaren de eerste wedstrijd in bijna een jaar tijd. De laatste keer dat hij op het veld stond, was op 24 april 2021. Toen deed hij in dienst van PSV ruim tien minuten mee tegen FC Groningen.

Het debuut van Ihattaren komt sneller dan verwacht. In maart was Ajax-trainer Erik ten Hag nog hard voor de jongeling, die nog niet fit was. "Ik wil hem bij het eerste hebben, maar als je niet kunt rennen, dan houdt alles op", zei de trainer bij ESPN.

Ihattaren werkt inmiddels zo'n drie maanden aan zijn fitheid op sportcomplex De Toekomst. Voordat hij zijn contract tekende bij Ajax trainde de voormalig PSV'er enkele weken met Gerald Vanenburg bij het Olympisch Stadion in Amsterdam.

Ajax huurt Ihattaren tot en met 31 december van Juventus en heeft een optie tot koop bedongen. Een transfer van PSV naar Juventus in augustus 2021 bracht Ihattaren niet het gezochte avontuur. De club uit Turijn verhuurde hem aan Sampdoria, maar hij vertrok zonder een wedstrijd te spelen uit Italië.

Mohamed Ihattaren maakte bij het Jong Ajax van John Heitinga zijn rentree. Foto: ANP

