Het WK in Qatar zou oorspronkelijk 'gewoon' in de zomer plaatsvinden. De FIFA concludeerde na onderzoeken in 2014 en 2015 echter dat het in de zomer in Qatar te warm is om op topniveau te voetballen. Het toernooi werd om die reden verplaatst naar november en december. Hierdoor zijn spelers slechts één week voor aanvang van het toernooi beschikbaar voor hun land. De finale wordt gespeeld op 18 december 2022 en dat is een nationale feestdag in Qatar: het land herdenkt dan de eenwording in 1878.