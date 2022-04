Sparta-verdedigers Tom Beugelsdijk en Aaron Meijers hebben enkele jaren geleden aandelen in het illegale gokbedrijf Edobet gekocht, meldt het AD vrijdag. Edobet is door justitie gelinkt aan criminele praktijken en bestaat inmiddels niet meer.

Edobet werd in 2017 opgericht. Beugelsdijk kocht in april van dat jaar volgens het AD 1 procent van de aandelen van het op Curaçao gevestigde bedrijf en Meijers 2 procent.

De 31-jarige Beugelsdijk laat in een korte reactie aan de krant weten dat het aandeel pas na zijn actieve loopbaan zou worden geleverd. "Het was voor na mijn carrière, dat staat in de documenten. Dat zegt genoeg", zegt hij.

Meijers wilde niet reageren bij het AD. Sparta schrijft in een verklaring dat de linksback aan zijn club heeft laten weten dat ook zijn investering "uitsluitend bedoeld was als voorlopige belegging ná zijn actieve voetbalcarrière".

Sparta benadrukt dat de Rotterdammers geen betrokkenheid hebben bij Edobet en dat Beugelsdijk en Meijers niet onder contract stonden bij de club toen ze de aandelen kochten. "Er is voor zover bij de club bekend geen formeel onderzoek ingesteld, maar mocht dit er komen, dan zal de club alle medewerking verlenen."

KNVB noemt het in een reactie "absoluut zorgelijk dat profvoetballers gokken bij illegale gokbedrijven en/of aandeelhouder zijn in een (illegaal) gokbedrijf". "Indien dat enige relatie heeft met het voetbal, zou dit ook kunnen worden aangemerkt als het schaden van de belangen van het voetbal en dat is een tuchtrechtelijke overtreding." De voetbalbond wil niet zeggen of er een onderzoek naar Beugelsdijk en Meijer loopt.

Tom Beugelsdijk speelt sinds de zomer van 2020 voor Sparta. Tom Beugelsdijk speelt sinds de zomer van 2020 voor Sparta. Foto: Pro Shots

Kuijt en Sneijder gehoord over Edobet

Bij Edobet, dat geen vergunning had om in Nederland te opereren, konden klanten onder meer inzetten op voetbalwedstrijden. Afgelopen november werd bekend dat Dirk Kuijt via de illegale site van Edobet gegokt had.

De oud-international was eerder in 2021, net als Wesley Sneijder, als getuige gehoord in een groot onderzoek naar de criminele organisatie van Piet S. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) werd Edobet opgezet door diens zoon Freddy S.