Roger Schmidt is verheugd over de aanstelling van Ruud van Nistelrooij als hoofdtrainer van PSV. De Duitse coach was vrijdag in de aanloop naar het Eredivisie-duel met FC Twente van zaterdag zeer te spreken over de kwaliteiten van zijn opvolger.

"Hij weet alles over de club, misschien wel meer dan ik", reageerde Schmidt tegen onder meer de NOS op de komst van Van Nistelrooij. De trainer van Jong PSV neemt na dit seizoen de leiding bij het eerste elftal over van Schmidt. Hij zal worden geassisteerd door Fred Rutten.

"Ik vind het een erg slimme keuze van PSV. Het is naar mijn mening altijd goed om mensen in de club te hebben die de identiteit van de club naar buiten uitstralen. Daarnaast doet hij het erg goed bij Jong PSV, dus het kan goed uitpakken voor de club."

Schmidt wilde niet reageren op berichten over zijn eigen toekomst. Benfica zou hem hebben gepolst voor de positie van trainer van de Portugese club. "We zitten in een heel speciale tijd met PSV. Er is geen ruimte voor iets anders. Ik wil me volledig focussen op PSV."

Het meespelen van Cody Gakpo tegen FC Twente is nog uiterst onzeker. Foto: Getty Images

Veel lichte blessures in PSV-selectie

De "speciale periode" voor Schmidt begint zaterdag met een Eredivisie-duel op bezoek bij FC Twente. De Eindhovenaren hadden het in het recente verleden lastig in Enschede; de laatste twee ontmoetingen in De Grolsch Veste eindigden in 1-1.

PSV moet het in Enschede mogelijk stellen zonder de niet geheel fitte Cody Gakpo, Ibrahim Sangaré en Jordan Teze. Daarnaast staat ook achter de naam van Érick Gutiérrez een vraagteken. "Hij is nog op de weg terug van interlands met Mexico. Als hij er morgenvroeg is, vragen we aan hem of hij er klaar voor is."

"We hebben in het verleden vaker spelers moeten vervangen, ook cruciale spelers als Gakpo en Sangaré", vervolgde Schmidt. "Ik denk dat we er klaar voor zijn. Een moeilijke wedstrijd wordt het sowieso, want Twente heeft drie keer op rij met 1-0 gewonnen en is verdedigend goed."

De wedstrijd tussen FC Twente en PSV begint zaterdag om 18.45 uur in De Grolsch Veste. PSV heeft op de ranglijst twee punten achterstand op koploper Ajax, dat eerder op zaterdag (aftrap 16.30 uur) op bezoek gaat bij FC Groningen.

