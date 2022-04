Volker-Johannes Trieb heeft vrijdag 6.500 zandzakken in de vorm van een voetbal neergelegd voor het FIFA-kantoor in Zürich. De Duitse kunstenaar protesteerde zo op de dag van de WK-loting tegen de mensenrechtensituatie in gastland Qatar.

Trieb vertelde aan het Duitse NDR dat er voor 6.500 'voetballen' gekozen is omdat er volgens The Guardian 6.500 arbeidsmigranten omgekomen zijn sinds Qatar het WK toebedeeld heeft gekregen.

Trieb kreeg bij zijn actie hulp van fans van de Duitse voetbalclub VfL Osnabrück. "Dit hoort bij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid", zei een van de fans.

Op de ballen stond een quote van de Nederlandse verzetsstrijder Truus Menger-Oversteegen: "Wereldgeweten, jij bent een schandvlek."

De 'voetballen' werden vrijdagochtend heel vroeg op de parkeerplaats voor het FIFA-kantoor neergelegd. Rond 9.00 uur was de actie voorbij en werden de ballen weggehaald door Trieb.

De loting voor de groepsfase van het WK begint vrijdag om 18.00 uur en is te volgen via een liveblog en een livestream op NU.nl. Het mondiale eindtoernooi wordt vanwege de hoge zomerse temperaturen in Qatar in de winter gehouden: van 21 november tot en met 18 december.