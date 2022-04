Trainer Arne Slot is zeer te spreken over de ontwikkeling van Tyrell Malacia. De linksback, die ondanks lichte klachten fit genoeg is om zaterdag met Feyenoord op bezoek te gaan bij Willem II, maakte tijdens de interlandperiode een goede indruk bij het Nederlands elftal.

De 22-jarige Malacia deed afgelopen zaterdag als invaller mee in de vriendschappelijke ontmoeting met Denemarken (4-2-winst) en kreeg dinsdag tegen Duitsland (1-1) een basisplaats. De Rotterdammer, die nu op drie interlands staat, kreeg zelfs complimenten van bondscoach Louis van Gaal.

"Daar was ik het zeker mee eens", zei Feyenoord-trainer Slot vrijdag op zijn persconferentie. "In verdedigend opzicht behoorde hij altijd al tot de bovenkant van de Eredivisie. Hij heeft nu de grootste stappen gezet met zijn spel aan de bal. Het was ook leuk om dat te horen uit de mond van de bondscoach."

Slot ziet dat er ook dingen beter kunnen. "Bij ons heeft hij soms nog weleens de neiging om een tegenstander een soort van uit te dagen en de bal lang bij zich te houden. Dat vind ik overbodig. Bij Oranje heb ik dat ook niet gezien van hem."

1 Samenvatting Nederland-Duitsland (1-1)

Malacia wel, Geertruida niet fit genoeg

Malacia moest zich tegen Duitsland een kwartier voor tijd met een lichte blessure laten wisselen, maar kan zaterdag gewoon spelen tegen Willem II. Dat geldt niet voor Lutsharel Geertruida. De rechtsback liep bij Jong Oranje een bovenbeenblessure op en is daar nog niet van hersteld.

Achter de naam van Jens Toornstra staat nog een vraagteken, want de middenvelder is geveld door koorts. Toornstra heeft dit seizoen in de Eredivisie niet altijd een basisplaats, maar droeg twee weken geleden in de verloren Klassieker tegen Ajax (3-2) nog de aanvoerdersband.

De wedstrijd tussen Feyenoord en Willem II in Tilburg begint zaterdag om 21.00 uur. De Rotterdammers bezetten momenteel de derde plek in de Eredivisie, met een achterstand van negen punten op nummer twee PSV. Willem II vecht in het restant van het seizoen voor lijfsbehoud onder de nieuwe trainer Kevin Hofland.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Eredivisie