Rangers FC heeft zich na een protest van supporters afgemeld voor een invitatietoernooi in Australië. De ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst zou het in Sydney opnemen tegen rivaal Celtic.

De Old Firm op Australische bodem zou deels in het teken staan van Ange Postecoglou, die tegenwoordig trainer van Celtic is. Postecoglou was enkele jaren bondscoach van de nationale ploeg van Australië en is populair bij het Australische volk.

Fans van Rangers uitten onlangs hun ongenoegen over de vriendschappelijke wedstrijd op Australische bodem. Ze wilden niet dat hun club zou meewerken aan een speciale ontvangst voor de trainer van de opponent. Tijdens de competitiewedstrijd tegen Dundee op 20 maart gooiden ze attributen op het veld.

De organisatie zegt teleurgesteld te zijn doordat Rangers de contractuele verplichtingen niet nakomt. "Door van gedachten te veranderen, heeft het bestuur van Rangers veel fans in Australië en Azië teleurgesteld. We zullen nu overleggen met onze aandeelhouders voordat we onze reactie bepalen", is in een verklaring te lezen.

Het toernooi wordt van 16 tot en met 20 november gespeeld, tijdens de onderbreking van het seizoen vanwege het WK voetbal in Qatar. Ook de Australische clubs Western Sydney Wanderers en Sydney FC doen mee.

Rangers bezet momenteel de tweede plek op het hoogste niveau van Schotland. De ploeg van Van Bronckhorst speelt zondag de Old Firm tegen koploper Celtic in het eigen Ibrox Stadium. Vier dagen later wacht het heenduel met SC Braga in de kwartfinales van de Europa League.