Johan van den Brom zet zijn trainersloopbaan voort in Saoedi-Arabië. De Nederlander wordt coach van Al-Taawon.

Al-Taawon staat momenteel dertiende in de hoogste competitie van Saoedi-Arabië, precies één plek boven de degradatiezone. Er staan slechts drie ploegen onder de nieuwe club van de 55-jarige Amersfoorter.

Van den Brom tekent bij Al-Taawon een contract tot medio 2023. Hij is de opvolger van de Portugees José Gomes, die vanwege de teleurstellende resultaten moest vertrekken. Vorig jaar werd Al-Taawon nog vierde.

Bij de club in het Midden-Oosten treft Van den Brom in de persoon van Aschraf El Mahdioui een landgenoot. De in Amsterdam geboren middenvelder speelde in Nederland voor Jong Ajax en ADO Den Haag.

Van den Brom zat zonder club na zijn ontslag bij KRC Genk. Bij de Belgische club kende hij met onder meer de bekerwinst een succesvol eerste seizoen, maar hij moest eind december alsnog vertrekken vanwege tegenvallende resultaten.

Eerder zat Van den Brom in het buitenland als trainer op de bank bij Anderlecht. In Nederland had hij in het verleden de leiding bij AGOVV, ADO Den Haag, Vitesse, AZ en FC Utrecht.