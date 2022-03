De vrouwenploeg van VfL Wolfsburg heeft zich donderdag mede dankzij een goal van Jill Roord voor de halve finales van de Champions League geplaatst. Het Arsenal van spits Vivianne Miedema werd met 2-0 verslagen.

Roord zette Wolfsburg al binnen tien minuten op het goede spoor door van dichtbij te scoren. In de tweede helft werd de eindstand bepaald door een eigen doelpunt van Arsenal-middenvelder Leah Williamson.

Naast de 24-jarige Roord hadden ook mede-Oranje-internationals Dominique Janssen en Lynn Wilms een basisplaats bij Wolfsburg. Shanice van de Sanden en Joëlle Smits bleven op de bank. Bij Arsenal deed Miedema de hele wedstrijd mee.

Het heenduel in Londen was vorige week in 1-1 geëindigd. De overwinning in de Volkswagen Arena betekent dat Wolfsburg, de Champions League-winnaar van 2013 en 2014, in de halve eindstrijd tegenover het FC Barcelona van Lieke Martens staat.

De andere halve eindstrijd gaat tussen Paris Saint-Germain en de winnaar van het tweeluik tussen Olympique Lyon en Juventus. De finale is op 21 mei in het stadion van Juventus.

Roord en haar collega-internationals melden zich eerdaags bij Oranje, dat volgende week vrijdag een WK-kwalificatiewedstrijd tegen Cyprus speelt en vier dagen later tegen Zuid-Afrika oefent.