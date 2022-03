Het WK voetbal blijft een vierjaarlijks toernooi. De FIFA ziet er voorlopig van af het evenement iedere twee jaar te houden, zo bleek donderdag tijdens het 72e congres van de wereldvoetbalbond in Doha.

De FIFA deed het afgelopen jaar serieus onderzoek naar een WK om de twee jaar. "Maar laat ik duidelijk zijn: de FIFA heeft nooit een voorstel voor een tweejaarlijks WK gedaan", zei voorzitter Gianni Infantino. "We hebben alleen de haalbaarheid onderzocht."

Volgens Infantino was het mogelijk om iedere twee jaar een WK te houden. "Maar veel landen zitten niet te wachten op een nog vollere voetbalagenda. Het zou een flinke impact hebben. We hebben gekeken naar wat voor iedereen passend is", zei de voorzitter van de FIFA.

De KNVB was nooit een voorstander van een WK om de twee jaar. "Maar we waren wel een beetje verrast toen we Infantino hoorden zeggen dat de FIFA nooit voor een WK om de twee jaar is gegaan", reageerden bondsvoorzitter Just Spee en secretaris-generaal Gijs de Jong na het congres.

Begin deze maand claimde UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin al dat de FIFA afzag van het plan voor een tweejaarlijks WK. "Het is een no-go voor iedereen en ik ben blij dat de FIFA dat heeft ingezien", zei de Slowaak toen.

Tweejaarlijks WK zou veel meer geld opleveren

Een WK om de twee jaar zou de FIFA veel meer geld opleveren. Uit onderzoek van het Italiaanse bedrijf Open Economics bleek dat de wereldvoetbalbond 4 miljard euro aan inkomsten zou kunnen bijschrijven.

Ook zonder het plan gaat het de FIFA financieel voor de wind. Op het congres in Doha maakte Infantino bekend dat de bond mede dankzij het WK in Qatar afstevent op een recordbedrag van ruim 7 miljard dollar (omgerekend 6,3 miljard euro) aan inkomsten. Dat is ongeveer 600 miljoen dollar meer dan begroot.

De FIFA heeft ondanks de coronapandemie toch de inkomsten uit televisierechten, sponsoring en marketing zien toenemen. De wereldvoetbalbond rekent erop dat tegen de tijd van de finale van het WK op 18 december de inkomsten uit rechten voor het uitzenden van de voetbalwedstrijden tot "recordhoogten" zullen stijgen.

De financiën zijn zo florissant dat de FIFA meer dan een miljard dollar kon uitgeven aan herstelmaatregelen vanwege de coronapandemie. Desondanks vloeide er een bedrag van 5,5 miljard dollar naar de reservekas, een stijging van 21 procent.