De Russische plannen om het Europees kampioenschap voetbal in 2028 of 2032 te organiseren zijn serieus. Dat zei Alexey Sorokin, een Russisch FIFA-raadslid, donderdag in Doha.

"We hebben alles wat nodig is om een goede kandidaat te zijn. De ervaring, de infrastructuur en de passie voor sport en voetbal in het bijzonder", vertelde Sorokin, die onder meer topman van het WK van 2018 in Rusland was.

Dat Rusland onlangs met een bid kwam voor de organisatie van het EK was opzienbarend, omdat het land vanwege de inval in Oekraïne door de FIFA en de UEFA is geschorst.

"Onze plannen voor de organisatie van het EK betreffen de toekomst, het gaat niet over de korte termijn", aldus Sorokin. Oekraïne is niet aanwezig op het congres in Doha. Een official uit het land sprak de leden van de FIFA wel toe via een videoverbinding, waarbij hij zichtbaar een kogelvrij vest droeg.

"Ik begrijp dat de situatie voor hen heel moeilijk en emotioneel is", zei Sorokin. "Ik ken de meeste voetbalbestuurders uit Oekraïne al heel lang. Maar ik ben hier niet om over politiek of militaire activiteiten te praten. Ik ben hier voor het voetbal."

Rusland ontbreekt op WK

Door de schorsing van de FIFA en UEFA kan Rusland zich niet kwalificeren voor het WK van eind dit jaar in Qatar. Bovendien mogen Russische clubteams niet meedoen aan internationale toernooien en mogen buitenlandse spelers uit de Russische competitie het seizoen in een ander land afmaken.

Ondanks alle sancties hoopt Rusland de UEFA te overtuigen van het organiseren van het EK van 2028 of 2032. Het land hoopt de Europese bond te overtuigen met de ervaringen van het organiseren van het WK van 2018.

Naast Rusland hebben Engeland, Schotland, Wales, Noord-Ierland en Ierland een gezamenlijk bid ingediend om het EK van 2028 te organiseren. Ook Turkije is in de race om het toernooi te faciliteren.