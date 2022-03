De gesprekken voor de komst van een BeNeLiga zijn per direct stopgezet. De Nederlandse clubs zien onvoldoende draagvlak voor een gezamenlijke voetbalcompetitie met Belgische clubs.

De Nederlandse topclubs - Ajax, PSV, Feyenoord, FC Utrecht, Vitesse en AZ - zijn woensdag tot de conclusie gekomen dat er onvoldoende draagvlak bij hen en de overige Nederlandse clubs is om de BeNeLiga op poten te zetten.

De plannen voor Belgisch-Nederlandse voetbalcompetitie bestaan al sinds de jaren 90, maar werden de laatste jaren steeds serieuzer. De clubs staken er veel tijd en geld in om de aantrekkelijkheid en haalbaarheid van de competitie te onderzoeken.

"In de afgelopen maanden is serieus onderzocht of een BeNeLiga met een 'split season model' haalbaar was. Een Nederland-Belgische delegatie had hierover begin maart een onderhoud met de top van de UEFA onder leiding van voorzitter Aleksander Čeferin", luidt de verklaring van de Eredivisie CV, de organisatie die de belangen van de Eredivisie-clubs behartigt.

Belgische clubs waren wel voorstander van BeNeLiga

De clubs uit de Belgische Pro League waren juist wel unaniem voor de komst van de BeNeLiga. In een verklaring schreef de Pro League in maart dat er "unaniem draagvlak is om de mogelijke realisatie van de competitie alle kansen te geven".

"De Nederlandse topclubs zetten het project nu stop, omdat het benodigde draagvlak ontbreekt", schrijft de Pro League nu in een verklaring. "Dat het Nederlandse clubvoetbal momenteel floreert terwijl het Belgische clubvoetbal het moeilijker heeft, speelt hier ongetwijfeld een rol in."

"De Pro League neemt akte van de Nederlandse positie en wil in de komende

maanden concrete stappen zetten om het Belgische clubvoetbal opnieuw vooruit te helpen."