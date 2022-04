Het zou de spelers van het Nederlands elftal sieren als ze zich bij homo-onvriendelijke spreekkoren net zo uitspreken als bij racistische spreekkoren. Dat zegt Karin Blankenstein, voorzitter van de John Blankenstein Foundation, tegen NU.nl. Die stichting zet zich in voor de acceptatie van lhbtiq+'ers in de sport.

Tijdens het oefenduel van Oranje met Duitsland dinsdag in de Johan Cruijff ArenA werd meerdere keren massaal "Alle Duitsers zijn homo" gezongen door toeschouwers. Door de stadionspeaker werd opvallend genoeg niet opgeroepen om daarmee te stoppen. Volgens de KNVB was dat niet nodig.

Omdat er weinig tot geen openlijk homoseksuele voetballers zijn, ook niet bij Oranje, ziet Blankenstein dat een zichtbaar voorbeeld of boegbeeld momenteel ontbreekt. Dit in tegenstelling tot de campagne tegen racisme, waar bijvoorbeeld Georginio Wijnaldum zich vaak over heeft uitgesproken.

"We hebben voorbeelden van spelers die bij racistische spreekkoren zichtbaar aangedaan waren op het veld en statements maakten. De homogemeenschap heeft geen zichtbare vertegenwoordiger in de spelersgroep bij Oranje. Maar moeten we dan wachten op de eerste homoseksuele voetballer die huilend van het veld gaat?", vraagt Blankenstein zich hardop af.

Als voorzitter van de John Blankenstein Foundation nam Blankenstein na de wedstrijd contact op met de KNVB. De voetbalbond kwam woensdag alsnog met een verklaring. Daar was Blankenstein blij mee, maar ze had graag gezien dat ook de spelers van het Nederlands elftal een statement hadden gemaakt.

"Zij zijn het zichtbaarst, hun woorden maken de meeste indruk. Het zou de spelers van het Nederlands elftal sieren als ze ook nu zeggen: 'Tot hier en niet verder'. Dat hoeft niet elke week of elke wedstrijd, maar wel bij zo'n extreem voorval als dinsdag. Dat ze tijdens de wedstrijd het veld niet af lopen, kan ik helemaal begrijpen. Maar na de wedstrijd kan er ook iets gezegd worden."

Georginio Wijnaldum en Frenkie de Jong maakten tijdens een wedstrijd tegen Estland in 2019 een zichtbaar statement tegen racisme na een doelpunt. Georginio Wijnaldum en Frenkie de Jong maakten tijdens een wedstrijd tegen Estland in 2019 een zichtbaar statement tegen racisme na een doelpunt. Foto: Getty Images

'OneLove-campagne voor alle gemeenschappen'

Volgens de KNVB vonden de spreekkoren dinsdag "kortstondig en niet frequent" plaats. Blankenstein, wiens inmiddels overleden broer John een van de eerste openlijk homoseksuele scheidsrechters in Nederland was, ziet dat anders.

"Het gebeurde zeker tien keer, en niet steeds maar even. Zulke spreekkoren horen niet thuis in het voetbal en al helemaal niet bij wedstrijden van Oranje. Die zijn bedoeld voor het hele gezin. Er zitten altijd veel kinderen in het stadion, die horen dit ook. De spelers hebben juist naar jongeren toe een voorbeeldfunctie."

In de verklaring van de KNVB verwees de voetbalbond naar de OneLove-campagne, waarmee het zich uitspreekt tegen discriminatie en uitsluiting. Juist in het kader van die campagne kunnen ook voetballers die zelf niet homoseksueel zijn zich uitspreken, vindt Blankenstein.

"Het zal geen jaren meer duren voordat er een voetballer op het veld staat met twee vaders of twee moeders. Die hoeft dus niet zelf homoseksueel te zijn om het hem persoonlijk te laten raken", zegt ze.

"Als er dinsdag racistische spreekkoren hadden geklonken, was er wel iets gebeurd. Dat is natuurlijk heel goed, maar doe dan hetzelfde als er homofobe spreekkoren klinken. De OneLove-campagne geldt net zo goed voor de homogemeenschap als voor de gekleurde gemeenschap en alle andere gemeenschappen."