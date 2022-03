Trainer Arne Slot krijgt vanaf volgend seizoen een extra assistent-trainer naast zich bij Feyenoord. Sipke Hulshoff, die nu nog trainer van Jong Feyenoord is, schuift door naar het eerste elftal, meldt de club donderdag.

Hulshoff tekent voor twee jaar bij en ligt nu tot medio 2024 vast in Rotterdam. De 47-jarige Fries is bezig aan zijn eerste jaar als trainer van de beloften en was al regelmatig betrokken bij het eerste elftal.

"Ik ben erg blij met het vertrouwen dat ik van de club krijg", zegt Hulshoff donderdag op de website van Feyenoord. "Ik heb het bij Feyenoord enorm naar mijn zin en kijk dan ook uit naar mijn nieuwe rol als assistent-trainer bij het eerste elftal."

Technisch directeur Frank Arnesen is blij met het vastleggen van de nieuwe assistent-trainer. "Sipke heeft veel kwaliteiten, waaronder als veldtrainer, waar een grote kracht van hem ligt. Dat laat hij hier bij Feyenoord dagelijks zien. Het is dan ook een prettig gegeven en goed voor de club dat hij voor langere tijd in Rotterdam blijft."

Eerder werkte Hulshoff als assistent-trainer bij onder meer SC Cambuur en FC Volendam. Bij Cambuur was hij ook meerdere keren interim-coach. In 2016 vervulde hij die rol samen met Slot, die toen net als Hulshoff assistent was in Leeuwarden.

Hulshoff stond onlangs in de belangstelling van Go Ahead Eagles. Daar werd hij genoemd als mogelijke opvolger van Kees van Wonderen, die aan het einde van het seizoen naar sc Heerenveen vertrekt.

Sipke Hulshoff (midden) en Arne Slot werkten eerder samen bij SC Cambuur. Foto: Pro Shots

