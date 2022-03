Premier League-clubs mogen vanaf komend seizoen vijf keer wisselen tijdens competitiewedstrijden. Daarmee volgt de Engelse competitie het voorbeeld van de andere Europese topcompetities.

De nieuwe regel werd vastgelegd tijdens een aandeelhoudersvergadering waaraan alle clubs deelnamen. Aan het begin van de coronapandemie mochten coaches in Engeland al korte tijd vijf keer wisselen, maar die regel werd in december 2020 teruggedraaid.

Een aantal managers sprak zich destijds uit tegen die beslissing. Volgens onder anderen Liverpool-manager Jurgen Klopp en Manchester City-manager Josep Guardiola was de limiet van drie wissels een van de oorzaken van een golf aan spierblessures binnen hun ploeg.

Met het besluit volgt de Premier League het advies van de internationale spelregelcommissie IFAB, die recent aangaf een voorstander te zijn van vijf wissels. Competities mogen zelf beslissen of ze blijven gebruikmaken van de mogelijkheid om vijf keer te wisselen.

In onder meer de drie Europese clubtoernooien en de competities in Spanje, Italië, Duitsland en Frankrijk is de regel van vijf wissels dit seizoen al van kracht. De FIFA is voorstander van de nieuwe regel en naar alle waarschijnlijkheid mogen coaches bij het WK voetbal in Qatar eveneens vijf verse krachten inbrengen.

Ook in de Eredivisie mochten coaches in het seizoen 2020/2021 al vijf wissels doorvoeren. In Nederland werd vervolgens besloten de regelgeving met het oog op de volle speelkalender in stand te houden.