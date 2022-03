Lise Klaveness, de voorzitter van de Noorse voetbalbond, heeft donderdag tijdens een FIFA-congres in Doha kritiek geuit op onder meer de mensenrechtensituatie in Qatar, het gastland van het WK. Secretaris-generaal van het organisatiecomité Hassan Al Thawadi was daar niet van gediend.

Klaveness, voormalig international en sinds kort de eerste vrouwelijke voorzitter van de Noorse voetbalbond, stipte in haar toespraak diverse onderwerpen aan.

"De FIFA heeft in 2010 de WK's van 2018 en 2022 op een onacceptabele manier toegewezen, met onacceptabele gevolgen. De FIFA moet zorgen voor migrantenarbeiders die gewond zijn geraakt en voor de families van overleden gastarbeiders", zei Klaveness.

Ook zei ze dat de FIFA meer als een rolmodel moet handelen. "Mensenrechten, gelijkheid en democratie, de basiswaarden van het voetbal, stonden lange tijd niet in de basisploeg. De FIFA heeft deze punten onder de aandacht gebracht, maar er is nog een lange weg te gaan."

'WK zorgt nu al voor historische veranderingen'

Vlak na de speech van Klaveness kwam Al Thawadi het podium op. "Ik wil mijn teleurstelling uitspreken over de speech van mevrouw de voorzitter", zei hij. Volgens hem heeft Klaveness nooit opgeroepen tot een gesprek met de WK-organisatoren.

"Ze heeft geen poging gedaan tot een dialoog. Onze deur staat altijd open voor constructieve kritiek, gebaseerd op de juiste kennis, de feiten en de context. Voor de Noorse bond en iedereen die twijfels heeft: al voor de bal rolt, heeft dit WK gezorgd voor historische veranderingen."

Al Thawadi is er dan ook van overtuigd dat het WK in Qatar juist het verschil gaat maken. "Niet voor 28 dagen, niet voor een maand, maar decennialang nadat hier de laatste bal is geschoten."

Noorwegen, dat zich niet heeft geplaatst voor het WK, overwoog vorig jaar een boycot van het toernooi in Qatar. De leden van de Noorse bond stemden daartegen.