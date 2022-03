Joris Mathijsen is ontslagen als technisch directeur van Willem II. De oud-verdediger was eerder deze maand al op non-actief gezet en keert definitief niet meer terug in zijn functie.

"Met het oog op de tegenvallende sportieve prestaties en verschil in visie hoe in te grijpen en het tij te keren, acht de raad van commissarissen het noodzakelijk afscheid van Mathijsen te nemen", meldt Willem II donderdag in een verklaring.

De 41-jarige Mathijsen werd op 8 maart samen met trainer Fred Grim aan de kant gezet bij de 'Tricolores', die aan een slecht seizoen bezig zijn. Willem II houdt met nog zeven wedstrijden te gaan alleen Fortuna Sittard, Sparta Rotterdam en PEC Zwolle onder zich.

Mathijsen was zes jaar lang technisch directeur bij Willem II en boekte de laatste jaren juist succes met de Tilburgers. Zo werd in 2019 de bekerfinale gehaald en stonden de Brabanders een jaar later vijfde op het moment dat het seizoen wegens de coronacrisis voortijdig werd stopgezet.

Na zijn spelersloopbaan, waarin hij tot 84 interlands voor Oranje kwam en verder voor Willem II, AZ, Hamburger SV, Málaga en Feyenoord speelde, was zijn rol als technisch directeur bij Willem II zijn eerste functie buiten het veld.

Trainer Grim is inmiddels opgevolgd door Kevin Hofland, onder wie vorige week zondag een punt werd gepakt tegen AZ (2-2). Zaterdag wacht Willem II een uitwedstrijd tegen Feyenoord.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Eredivisie