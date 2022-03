De Algerijnse voetbalbond heeft een dag voor de WK-loting beroep aangetekend tegen de uitslag van het beslissende play-offduel met Kameroen. De bond wil dat de return, die Algerije op dramatische wijze met 1-2 verloor, wordt overgespeeld vanwege de "schandalige arbitrage".

Volgens de Algerijnse bond heeft de scheidsrechter cruciale fouten gemaakt in de return, onder meer bij de openingstreffer van Kameroen. De bond heeft de internationale voetbalbond FIFA gevraagd naar de zaak te kijken.

"We gaan alle wettelijk toegestane middelen gebruiken om deze wedstrijd opnieuw te laten spelen", zegt de Algerijnse voetbalbond. Door de nederlaag wist Algerije zich niet voor het WK te plaatsen.

Algerije won in Kameroen de eerste wedstrijd in de beslissende play-off nog met 1-0, maar kwam in de return op een 0-1-achterstand. RKC-verdediger Ahmed Touba trok de stand ver in de verlenging gelijk en leek Algerije zo naar het WK te koppen, maar diep in de blessuretijd maakte Karl Toko Ekambi de winnende voor Kameroen.

Op basis van uitdoelpunten plaatste Kameroen zich zodoende voor het WK van eind dit jaar in Qatar. De loting voor dat toernooi vindt vrijdag al plaats. Kameroen is daarbij ingedeeld in pot 4.