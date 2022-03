Gianni Infantino gaat voor zijn derde termijn als voorzitter van de FIFA. De 52-jarige Zwitser vertelde donderdag aan het einde van het congres van de wereldvoetbalbond in Doha dat hij zich herkiesbaar stelt. Volgend jaar loopt zijn tweede termijn af.

"Dit is het eerste congres sinds de verkiezing van 2019 dat we weer fysiek bij elkaar zijn. Het is ook het laatste reguliere congres tot de volgende verkiezingen, volgend jaar", begon Infantino zijn slotwoord.

"Omdat jullie hier bijna allemaal bij elkaar zijn, als leden van de FIFA, wil ik jullie als eerste vertellen dat ik op het 73e FIFA-congres herkiesbaar ben." De Zwitser kreeg daarop applaus vanuit de zaal.

Infantino werd begin 2016 gekozen als voorzitter van de FIFA, als opvolger van zijn landgenoot Sepp Blatter. Die was een jaar eerder herkozen, maar stapte enkele dagen later onder grote druk op vanwege een groot corruptieschandaal binnen de FIFA.

Infantino, die eerder bij de Europese voetbalbond UEFA werkte, werd in 2019 in Parijs herkozen. Hij had toen geen tegenkandidaat.