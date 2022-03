De UEFA heeft Feyenoord donderdag opnieuw een forse boete opgelegd vanwege ongeregeldheden met supporters. De Rotterdammers moeten 79.375 euro betalen voor wangedrag rond de twee Conference League-wedstrijden tegen Partizan Belgrado en het totale boetebedrag is daardoor op recordhoogte beland.

Voor de Rotterdamse club is het al de negende boete in de Europese campagne. Het totale boetebedrag is na de donderdag opgelegde geldstraf opgelopen tot 405.250 euro. Ook moet Feyenoord de schade aan het stadion van de Serviërs vergoeden.

"Nooit eerder hoefde Feyenoord in de geschiedenis in één seizoen zoveel geld over te maken naar de UEFA wegens ongeregeldheden van supporters", valt te lezen op de clubsite.

Feyenoord werd al eens bestraft met een voorwaardelijke straf van een Europese uitwedstrijd zonder publiek en loopt dus bij nieuwe ongeregeldheden het risico om een wedstrijd (gedeeltelijk) zonder publiek te spelen.

Dit keer blijft het bij een boete, waardoor er gewoon uitpubliek welkom is tijdens de eerstvolgende Europese wedstrijd tegen Slavia Praag op 14 april. Feyenoord ontvangt de ploeg uit Tsjechië een week eerder in de kwartfinales van de Conference League.

"De voorwaardelijke straf van een Europese uitwedstrijd zonder uitpubliek blijft actueel. De club doet daarom met klem een verzoek aan de achterban om de komende wedstrijden tegen Slavia Praag niet tot gedrag over te gaan waardoor er nog meer geld aan de UEFA betaald moet worden", aldus Feyenoord.