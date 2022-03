De FIFA heeft donderdag een nieuwe versie van de wereldranglijst gepubliceerd en daarmee is ook de indeling van de vier potten bij de WK-loting van vrijdag bekend. Oranje zit in pot 2 en loot daardoor sowieso een topland óf gastland Qatar.

Potindeling Pot 1: Qatar, Brazilië, België, Frankrijk, Argentinië, Engeland, Spanje en Portugal.

Pot 2: Mexico, Nederland, Denemarken, Duitsland, Uruguay, Zwitserland, Verenigde Staten, Kroatië

Pot 3: Senegal, Iran, Japan, Marokko, Servië, Polen, Zuid-Korea en Tunesië

Pot 4: Kameroen, Canada, Ecuador, Saoedi-Arabië, Ghana en nog drie landen die play-offs spelen

Het Nederlands elftal had deze week nog een (heel) kleine kans om in pot 1 terecht te komen, maar de resultaten waren de ploeg van bondscoach Louis van Gaal niet goed gezind. Portugal mocht de cruciale play-off tegen Noord-Macedonië niet winnen, maar deed dat wel (met 2-0) en veroverde daarmee een WK-ticket én een plek in pot 1.

Eén ding is zeker: het Nederlands elftal hoeft het in de groepsfase van het WK niet tegen een land uit dezelfde pot op te nemen, dus ook niet tegen Duitsland. Oranje speelde dinsdagavond met 1-1 gelijk tegen 'Die Mannschaft' in een vriendschappelijke ontmoeting.

Tijdens de loting zullen er meer restricties gelden. Zo mogen er maximaal twee Europese landen in één poule zitten. Nederland kan bijvoorbeeld niet Frankrijk én Servië loten. Landen van andere continenten kunnen helemaal niet bij elkaar in de groep komen.

42 Van Gaal: 'Belachelijk dat we een WK in Qatar gaan spelen'

Nog niet alle WK-deelnemers bekend

Hoewel de potindeling nu duidelijk is, betekent dat niet dat alle WK-deelnemers bekend zijn. Er zijn nog drie plekken te vergeven: Oekraïne strijdt in juni met Schotland om een plek in de finale van de play-offs tegen Wales. De winnaar van die krachtmeting mag eind dit jaar naar het WK.

Ook staan er nog twee intercontinentale play-offs op het programma: Peru strijdt in juni tegen Australië of de Verenigde Arabische Emiraten om een WK-ticket en datzelfde doen Costa Rica en Nieuw-Zeeland.

De loting voor de groepsfase van het WK begint vrijdag om 18.00 uur en is te volgen via een liveblog en een livestream op NU.nl. Het mondiale eindtoernooi wordt vanwege de hoge zomerse temperaturen in Qatar in de winter gehouden: van 21 november tot en met 18 december.