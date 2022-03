De Verenigde Staten en Mexico hebben zich in de nacht van woensdag op donderdag (Nederlandse tijd) voor het WK geplaatst. De twee landen stelden een plek in de top drie veilig in de kwalificatiereeks van de CONCACAF, voor landen uit Noord-Amerika, Centraal-Amerika en de Caraïben.

De VS verloor in San José weliswaar met 2-0 van Costa Rica, maar de ploeg van bondscoach Gregg Berhalter wist dat het zich een nederlaag met maximaal vijf doelpunten verschil kon permitteren. Juan Pablo Vargas en Anthony Contreras namen aan het begin van de tweede helft de doelpunten voor hun rekening.

Costa Rica eindigt de WK-kwalificatie met hetzelfde puntenaantal als de VS, maar strandt op basis van doelsaldo op de vierde plek. Alleen de bovenste drie landen plaatsten zich rechtstreeks voor het WK in Qatar. Costa Rica wacht nu in juni een play-off tegen Nieuw-Zeeland.

Het wordt de achtste keer in de laatste negen edities dat de VS vertegenwoordigd is op het WK. De kwartfinalist van 2002 wist zich in 2018 niet voor het mondiale eindtoernooi in Rusland te plaatsen. De Amerikaanse vrouwen zijn de regerend wereldkampioen.

WK-kwalificatie CONCACAF 1. Canada 14-28 (+16)

2. Mexico 14-28 (+9)

3. VS 14-25 (+11)

4. Costa Rica 14-25 (+5)

5. Panama 14-21 (-2)

6. Jamaica 14-11 (-10)

7. El Salvador 14-10 (-10)

8. Honduras 14-4 (-19)

Foto: Getty Images

Mexico voor achtste keer op rij op WK

Mexico plaatste zich voor de achtste keer op rij voor het WK door El Salvador met 2-0 te kloppen. Uriel Antuna zorgde in de zeventiende minuut voor de openingstreffer en Raúl Jiménez maakte er op slag van rust van 11 meter 2-0 van. Bij Mexico deden middenvelders Érick Gutiérrez (PSV) en Edson Álvarez (Ajax) de hele wedstrijd mee.

Canada stelde zondagavond al deelname aan het WK veilig en eindigt de kwalificatiepoule als koploper, de 1-0-nederlaag bij Panama van woensdagavond (lokale tijd) ten spijt. De VS, Mexico en Canada organiseren samen het WK van 2026 en zijn er over vier jaar hoe dan ook bij.

Het WK in Qatar wordt van 21 november tot en met 18 december gehouden. Vrijdag staat in hoofdstad Doha de loting voor de groepsfase op het programma.