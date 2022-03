De speelsters van FC Barcelona konden hun blijdschap woensdag haast niet onder woorden brengen na de best bezochte vrouwenwedstrijd ooit. In een uitverkocht Camp Nou won de thuisploeg in de Champions League van Real Madrid.

"Ik ben eerlijk gezegd bijna sprakeloos", zei Barcelona-middenvelder Aitana Bonmatí na het duel dat werd afgewerkt met exact 91.553 toeschouwers op de tribunes. "Dit was ronduit magisch."

Met dat toeschouwersaantal werd de vrouweneditie van El Clásico, die met 5-2 werd gewonnen door FC Barcelona, de best bezochte vrouwenwedstrijd ooit. Het vorige record stond op 90.185 fans, dat werd behaald bij de WK-finale tussen de Verenigde Staten en China in 1999.

"We hebben de laatste tijd veel ervaringen opgedaan, zoals onze eerste eindzege van de Champions League vorig jaar", vervolgde Bonmatí. "Maar misschien was dit nog wel specialer. Een vol Camp Nou en geschiedenis schrijven, dat geeft een immens gevoel."

"Toen de wedstrijd voorbij was, leek het alsof de fans gewoon niet naar huis wilden", voegde Barcelona-aanvoerder Alèxia Putellas daaraan toe. "Er is vandaag zo'n mooie band ontstaan tussen het team en de fans. En om ze ook nog eens te horen zingen dat ze naar Turijn willen, was geweldig."

Na de wedstrijd vierden de speelsters het bereiken van de halve finales met de fans. Foto: Getty Images

Real Madrid-coach: 'Ook voor ons een groot spektakelstuk'

Met de hint van de Barcelona-fans naar finalestad Turijn worden in één klap de verschillen tussen Barcelona en Real Madrid duidelijk. Barcelona won vorig jaar de Champions League en heerst dit jaar als regerend landskampioen nog zonder puntenverlies in de Spaanse competitie.

"Barcelona en wij zitten op twee totaal verschillende levels", besefte Real Madrid-coach Alberto Toril na het historische duel. "Maar vandaag was ook voor ons een groot spektakelstuk. Het was een feest voor het vrouwenvoetbal."

"Dit is iets wat we de rest van ons leven zullen onthouden", voegde Barcelona-trainer Jonatan Giráldez zijn collega aan. "De wedstrijd was magisch en het is lastig om je gevoel in woorden uit te drukken na een avond als deze."

Als het aan Barcelona-voorzitter Joan Laporta ligt, speelt de vrouwenploeg van Barcelona in de toekomst vaker in Camp Nou. Normaal werkt de ploeg van Oranje-international Lieke Martens de wedstrijden af in Estadi Johan Cruyff, waar plek is voor zo'n zesduizend fans.