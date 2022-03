De vrouwen van FC Barcelona en Real Madrid hebben woensdag voor een recordaantal fans gespeeld in de kwartfinales van de Champions League. Het duel in het uitverkochte Camp Nou werd de best bezochte vrouwenwedstrijd ooit.

In totaal zaten 91.553 mensen op de tribunes van Camp Nou. In totaal zaten 91.553 mensen op de tribunes van Camp Nou. Foto: Getty Images

Met dit aantal sneuvelde het het oude record, dat in 1999 met ruim 90.185 fans werd behaald bij de WK-finale tussen de Verenigde Staten en China. Met dit aantal sneuvelde het het oude record, dat in 1999 met ruim 90.185 fans werd behaald bij de WK-finale tussen de Verenigde Staten en China. Foto: Getty Images

Barcelona liet het thuispubliek maar liefst vijf keer juichen: 5-2. Barcelona liet het thuispubliek maar liefst vijf keer juichen: 5-2. Foto: Getty Images

Barcelona plaatste zich dankzij de zege overtuigend voor de halve finales van de Champions League. Barcelona plaatste zich dankzij de zege overtuigend voor de halve finales van de Champions League. Foto: Getty Images

Na de wedstrijd meldde ook de geblesseerde Lieke Martens zich op het veld. Na de wedstrijd meldde ook de geblesseerde Lieke Martens zich op het veld. Foto: Getty Images

De speelsters kregen in Camp Nou beduidend meer aandacht dan in Estadi Johan Cruyff, waar plek is voor zo'n zesduizend toeschouwers. De speelsters kregen in Camp Nou beduidend meer aandacht dan in Estadi Johan Cruyff, waar plek is voor zo'n zesduizend toeschouwers. Foto: Getty Images