Nieuw-Zeeland heeft woensdag een stap gezet richting deelname aan het WK voetbal in Qatar. De 'Kiwi's' maakten hun favorietenrol in de kwalificatiereeks van Oceanië waar door de Salomonseilanden in de finale met 5-0 te verslaan.

De Salomonseilanden kwamen in Doha, waar de volledige kwalificatiereeks van Oceanië werd afgewerkt, geen moment in de buurt van een stunt. Bill Tuiloma en Chris Wood scoorden in de eerste helft. Joe Bell, wederom Tuiloma en Matthew Garbett maakten na rust de krachtsverhoudingen nog duidelijker.

Nieuw-Zeeland plaatst zich dankzij de overwinning voor de internationale play-off tegen de nummer vier uit de kwalificatiereeks van Noord- en Midden-Amerika. Die wedstrijd wordt half juni afgewerkt in Doha, de hoofdstad van Qatar.

De vierde plaats wordt momenteel bekleed door Costa Rica, dat achter Canada (dat al is geplaatst), de Verenigde Staten en Mexico staat. De ontknoping in Noord- en Midden-Amerika valt in de nacht van woensdag op donderdag.

Nieuw-Zeeland was in Oceanië duidelijk een paar maatjes te groot voor de concurrentie. In de groepsfase werd gewonnen van Papoea-Nieuw-Guinea, Fiji en Nieuw-Caledonië, waarna in de halve eindstrijd Tahiti aan de kant werd gezet.

Nieuw-Zeeland plaatste zich in 2010 voor het laatst voor een WK. In Zuid-Afrika bleef de ploeg weliswaar ongeslagen, maar drie remises in de groepsfase bleken niet genoeg om de knock-outfase te halen.