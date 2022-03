De vrouwen van FC Barcelona en Real Madrid hebben woensdag voor een recordaantal fans gespeeld in de kwartfinales van de Champions League. In een uitverkocht Camp Nou won Barcelona met 5-2.

De vrouweneditie van de Clásico gaat de geschiedenisboeken in als de best bezochte vrouwenwedstrijd ooit. In totaal zaten 91.553 mensen op de tribunes van Camp Nou. Daarmee sneuvelde het oude record, dat in 1999 met ruim 90.185 fans werd behaald bij de WK-finale tussen de Verenigde Staten en China.

Een van de toeschouwers in Barcelona was de geblesseerde Lieke Martens, die haar ploeg sterk zag beginnen. Na de 1-3-zege in Madrid opende verdediger María León in de achtste minuut de score. Olga Carmona en Claudia Zornoza scoorden namens de bezoekers: 1-2.

Real Madrid was na de 1-3 van vorige week nog één doelpunt verwijderd van een stunt in het sfeervolle Camp Nou. Barcelona, dat dit seizoen nog geen wedstrijd verloor, liet zich alleen niet verrassen. Na rust liep de Catalaanse ploeg via Aitana Bonmatí, Clàudia Pina, Alexià Putellas en Caroline Hansen uit naar 5-2.

In de halve finales neemt Barcelona het op tegen Arsenal of VfL Wolfsburg, die elkaar donderdag treffen. Het halvefinaleduel wordt als het aan Barcelona-president Joan Laporta ligt ook in Camp Nou afgewerkt. Normaal speelt de vrouwenploeg in Estadi Johan Cruyff, waar plek is voor zo'n zesduizend toeschouwers.

Later op de dag strijdt Lineth Beerensteyn met Bayern München tegen Paris Saint-Germain in het Parc des Princes om een plek in de andere halve finale. Het vorige duel tussen beide ploegen eindigde in München in 1-2.