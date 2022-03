PSV heeft woensdag de komst van Ruud van Nistelrooij bevestigd. De voormalige topspits wordt vanaf volgend seizoen de opvolger van Roger Schmidt als hoofdtrainer van de Eindhovenaren. Van Nistelrooij heeft een contract voor drie seizoenen getekend in het Philips Stadion en zal worden geassisteerd door Fred Rutten.

"Mijn doel is altijd het hoofdtrainerschap bij PSV geweest", zegt de 45-jarige Van Nistelrooij op de site van PSV, waar hij nu al trainer van de beloftenploeg is.

"Ik ben de afgelopen jaren intensief begeleid door de club en in het bijzonder door Toon Gerbrands. Ik had de overtuiging dat ik mijn eigen trainersloopbaan volledig kon regisseren en daarbij paste nog één seizoen extra ervaring als trainer van Jong PSV. Maar het blijkt niet te regisseren. Dit is het moment."

Van Nistelrooij liet begin februari nog weten dat hij trainer van Jong PSV wilde blijven. De zeventigvoudig Oranje-international zei toen dat hij zijn trainerscarrière rustig wil opbouwen en dat hij het te vroeg vond om al door te schuiven naar het eerste elftal van PSV. Daar is hij nu dus van teruggekomen.

"In de afgelopen maand kwamen er verschillende zaken samen", vervolgt Van Nistelrooij. "De aanstelling van Marcel Brands als algemeen directeur van PSV en het gesprek dat ik met hem voerde, hebben mij het laatste zetje gegeven om nu vol overtuiging deze stap te zetten. PSV slaat deze zomer een nieuwe weg in en daar wil ik deel van uitmaken."

Ruud van Nistelrooij en Fred Rutten hebben volgend seizoen de leiding over PSV. Foto: Pro Shots

Rutten gaat Van Nistelrooij assisteren

Van Nistelrooij zal als hoofdcoach van PSV worden geassisteerd door Rutten. De 59-jarige Gelderlander was tussen 2009 en 2012 trainer van PSV en had verder onder meer FC Twente, Vitesse en Feyenoord onder zijn hoede. Zijn laatste trainersklus was in 2019 bij Anderlecht. Momenteel is Rutten lid van de raad van commissarissen van NEC.

De technische staf wordt verder aangevuld met huidig assistent-trainer André Ooijer en Willem II-trainer Javier Rabanal. "Wij zijn erg blij dat Ruud ja heeft gezegd", zegt technisch manager John de Jong.

"Hij geniet het volledige vertrouwen van de huidige PSV-directie en Marcel Brands. Ruud heeft de afgelopen jaren binnen en buiten PSV enorm veel geleerd, indruk gemaakt als leider van verschillende teams en is klaar om leiding te geven aan het eerste elftal van PSV. We geloven dat de weg die we deze zomer met Ruud en de club inslaan PSV veel oplevert."

Bij Jong PSV is Van Nistelrooij bezig aan zijn eerste seizoen als hoofdtrainer in het betaald voetbal, nadat hij diverse jeugdelftallen van PSV onder zijn hoede had gehad. Eerder was de Brabander tijdens twee periodes assistent-bondscoach bij Oranje.