Een negentienjarige Engelse man is woensdag veroordeeld tot een celstraf van zes weken voor het racistisch beledigen van Marcus Rashford na de finale van het EK voetbal tussen Engeland en Italië afgelopen zomer.

Justin Lee Price ging op Twitter tekeer tegen de aanvaller van Manchester United nadat die in de finale op Wembley een penalty had gemist in de strafschoppenserie. Een rechtbank in Kidderminster sprak het vonnis uit.

"Price richtte zich op een voetballer op basis van zijn huidskleur en zijn actie was duidelijk racistisch en een haatmisdrijf", zei hoofdaanklager Mark Johnson.

"Degenen die voetballers racistisch beledigen, verpesten het spel voor iedereen. Ik hoop dat deze zaak de boodschap overbrengt dat we racisme niet zullen tolereren en dat daders zullen worden vervolgd."

Engeland en Italië stonden op 11 juli 2021 tegenover elkaar in de finale van het EK. Na de reguliere speeltijd en de verlenging was de stand 1-1. Italië veroverde de titel door de strafschoppenreeks met 3-2 te winnen.

Niet alleen Rashford, maar ook Bukayo Saka en Jadon Sancho werden na de EK-finale slachtoffer van online racisme. Ook zij misten een penalty namens de Engelse ploeg.