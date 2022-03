De City Football Group heeft woensdag tekst en uitleg gegeven over de beoogde overname van NAC Breda. In Breda is onrust ontstaan toen bekend werd dat het internationale consortium de club uit de Keuken Kampioen Divisie wil overnemen.

"Over de afgelopen dagen is er veel discussie ontstaan over de interesse van City Football Group in NAC Breda", meldt de City Football Group in een openbare brief aan de supporters van NAC. "We willen via de clubraad graag onze hoofdpunten delen."

"City Football Group is voortgekomen uit de ambitie om voetbalclubs hun volledig potentieel te laten bereiken. Dat moet met een combinatie van lokale mensen, die steun en kennis krijgen vanuit Manchester en onze andere clubs."

De City Football Group wil NAC laten uitgroeien tot een stabiele club in de Eredivisie met een van de betere opleidingen van Nederland. Daarnaast blijkt uit de plannen dat de investeerders directe versterkingen willen doen voor het eerste elftal.

NAC-fans protesteerden met spandoekenactie

Met de ambitieuze toekomstplannen hoopt de City Football Group de onrust onder de NAC-fans te beteugelen. Verschillende supportersverenigingen hadden zich fel uitgesproken over de overname van de investeringsmaatschappij, die al een meerderheidsbelang heeft in onder meer Manchester City, het Belgische Lommel SK en het Franse Troyes.

Afgelopen zaterdag hingen bij de drie genoemde clubs spandoeken van NAC-fans met de tekst 'Blijf weg uit ons territorium, NAC is geen City Group-verhaal!' Die volgden nadat er al verschillende protestacties bij het Rat Verlegh Stadion waren gehouden.

De overname is nog niet rond, omdat de raad van commissarissen van NAC en de Stichting NOAD nog niet hebben ingestemd met de deal. De stichting heeft een gouden aandeel in NAC en kan de overname zodoende blokkeren.