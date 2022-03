Een arts van de Afrikaanse voetbalbond CAF is dinsdagavond kort na de WK-kwalificatiewedstrijd tussen Nigeria en Ghana. Het is vooralsnog onduidelijk of de geweldsuitbarsting na het duel of een hartaanval hem fataal is geworden.

Het duel eindigde in 1-1, waardoor Ghana zich ten koste van het thuisland plaatste voor het WK in Qatar. Direct na het laatste fluitsignaal liep het uit de hand. Woedende Nigeriaanse fans bestormden het veld na afloop van de wedstrijd in Abuja.

Er werden vernielingen aangericht en in het gedrang zou de Zambiaan Joseph Kabungo, die bij de wedstijd aanwezig was als dopingofficial, zijn omgekomen, zegt onder meer een Ghanese sportjournalist die ooggetuige zou zijn geweest.

Hij meldt dat Kabungo geslagen en vertrapt werd toen mensen in de hectiek probeerden het stadion te verlaten. De man werd gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar de hulp mocht uiteindelijk niet baten.

Nigeria en Ghana streden in een play-off om een ticket voor het WK. Het eerste duel in Ghana was vrijdag in 0-0 geëindigd. Omdat uitdoelpunten bij wedstrijden onder de vlag van wereldvoetbalbond FIFA nog altijd extra zwaar meetellen, was het 1-1-gelijkspel van dinsdag voor 'The Black Stars' genoeg om het WK te halen.

Nigeriaanse bond: 'Overlijden door geweld is leugen'

De voetbalbond van Zambia bevestigde het overlijden van Kabungo, maar kon nog geen details geven over de doodsoorzaak. "We zullen moeten wachten op de rapporten van de CAF en de FIFA over wat er precies is gebeurd", luidde een verklaring.

De Nigeriaanse voetbalbond NFF zegt dat het incident niets met het geweld te maken heeft. "We zijn diep geschokt, maar het is belangrijk om de feiten te vermelden zoals ze zijn", staat in een verklaring op de website.

"Volgens de informatie van onze eigen medische staf werd de heer Kabungo naar adem happend gevonden in de buurt van de kleedkamer van het Ghanese team." De arts zou daar zijn geweest om een dopingcontrole af te nemen.

"We hebben hem geprobeerd te reanimeren en toen met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het is een triest incident en dat mensen zeggen dat hij door fans in elkaar is geslagen maakt het extra schokkend, want dat is een leugen. Hij stierf als gevolg van een plotselinge hartstilstand."