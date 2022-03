Rogier Meijer blijft langer trainer van NEC. De coach heeft zijn aflopende contract dinsdag met één seizoen verlengd.

Onder leiding van de veertigjarige Meijer presteert NEC dit seizoen sterk in de Eredivisie. De club uit Nijmegen, die afgelopen seizoen na een afwezigheid van vijf jaar terugkeerde op het hoogste niveau, bezet de tiende plaats en is zo goed als zeker van lijfsbehoud.

Meijer is blij dat hij langer aan NEC verbonden blijft. "Ik heb altijd een goed gevoel gehad bij NEC en weet ik wat ik hier heb. De komende weken en maanden gaan we verder bouwen aan de selectie, met als doel een stabiele Eredivisie-club te worden en te blijven."

Technisch directeur Ted van Leeuwen is in zijn nopjes met de contractverlenging van Meijer. "Hij heeft NEC naar de Eredivisie gebracht en zich uitstekend gemanifesteerd in een jaar waarin we met veel tegenslagen te maken kregen."

"Het was op verzoek van beide partijen dat de lengte van het nieuwe contract één jaar is", vervolgt Van Leeuwen. "Het kan altijd weer worden verlengd, maar dat ligt in de toekomst. Nu concentreren we ons op het succesvol afmaken van deze competitie, waarbij het behoud van het Eredivisieschap het vertrekpunt was en nog altijd ons hoofddoel is."

Meijer is sinds 2020 hoofdcoach van NEC, nadat hij al één seizoen met François Gesthuizen en Adrie Bogers aan het bewind stond bij de club uit Nijmegen. Na enkele magere jaren promoveerde NEC afgelopen seizoen naar de Eredivisie door in de finale van de play-offs met 1-2 te winnen van NAC Breda.