De KNVB baalt ervan dat er dinsdagavond homo-onvriendelijke spreekkoren te horen waren tijdens de oefeninterland Nederland-Duitsland in de Johan Cruijff ArenA. Dat verklaart de bond na vragen van NU.nl.

Het thuispubliek scandeerde tijdens de wedstrijd meerdere keren massaal "Alle Duitsers zijn homo", een lied dat de Oranje-fans de laatste jaren vaker ten gehore brengen.

Door de stadionspeaker werd opvallend genoeg niet opgeroepen om daarmee te stoppen. Volgens de KNVB was dat niet nodig. "De spreekkoren gisteren waren - mede omdat men hierop werd aangesproken door stewards - kortstondig en niet frequent, maar nog steeds voor sommigen kwetsend", zegt directeur betaald voetbal Marianne van Leeuwen in de verklaring.

"Uitsluiting hoort niet bij wat een voetbalfeest voor iedereen moet zijn. Het is inmiddels 2022, we moeten beter en verder zijn dan dit."

Het gedrag van de Oranje-aanhang is extra pijnlijk voor de voetbalbond omdat de KNVB zich de laatste jaren nadrukkelijk sterk maakt voor diversiteit en inclusiviteit in het voetbal. De bond bracht recent meerdere keren een bezoek aan WK-organisator Qatar, waar mensenrechten worden geschonden en homo's niet worden geaccepteerd, en sprak zich daar ook stevig tegen uit.

"Oranje en de KNVB spreken zich structureel via de OneLove-campagne uit tegen elke vorm van discriminatie. Op verschillende momenten in het jaar besteden we ook specifiek aandacht aan lhbtiq+-acceptatie", aldus Van Leeuwen.