De Vlaamse minister van Sport, Ben Weyts, heeft er weinig begrip voor dat de Belgische voetbalclub Antwerp FC Marc Overmars recent heeft aangesteld als technisch directeur. Overmars tekende zes weken na zijn vertrek bij Ajax wegens grensoverschrijdend gedrag een contract, terwijl er nog een onderzoek naar hem loopt.

"Er is niks strafbaars aan het verspreiden van sms'jes en andere berichten met, op zijn zachtst gesteld, suggestieve foto's. Maar het onderzoek loopt nog en ik begrijp niet waarom Antwerp dat onderzoek niet kon afwachten. Al was het maar uit respect voor de slachtoffers, voor de betrokken instanties en voor het integriteitsbeleid van onze Nederlandse collega's", zei Weyts woensdag tegen Belgische media.

"Er is ook een moreel aspect aan verbonden. Ik denk dat je wel wat vragen kan stellen bij het verloop van de aanstelling en de communicatie. Ik begrijp ook niet waarom die transfer nú zo dringend was."

Weyts hoopt dat Antwerp FC snel van zich laat horen. "We kijken uit naar de reacties van de profclub in kwestie", besloot Weyts. "Ik denk dat men er daar goed aan zou doen om, voor het behoud van eigen lijf en leden, met enige acties voor de dag te komen."

Komst Overmars zorgde voor scheve gezichten in België

De komst van Overmars, die bij Ajax moest vertrekken vanwege grensoverschrijdend gedrag, zorgde eerder al voor scheve gezichten in België. Drie sponsoren zegden vanwege zijn komst de samenwerking met Antwerp op.

Na de veelbesproken aankondiging van Overmars werd gezegd dat de waarden van Antwerp overeenkomen met die van de oud-Ajax-directeur. Antwerp ging daarop door het stof.

"Wij hebben een cruciale fout gemaakt in onze aankondiging", schreef de club. "We hebben het meest evidente niet gecommuniceerd: dat een veilig werkklimaat voor al onze spelers en medewerkers prioriteit is en dat wij een nultolerantiebeleid hanteren op het vlak van ongewenst gedrag op de werkvloer."

In België werd verontwaardigd gereageerd op de aanstelling van Overmars. "Je kan wel zeggen dat iedereen een tweede kans verdient, maar Antwerp geeft die slachtoffers op deze manier een trap na", schreef oud-voetballer Marc Degryse. "Ik kan veel begrijpen maar dit niet. Echt niet", was de reactie van voormalig international Frank van der Elst.