Jan Vreman is ook de rest van dit seizoen trainer van De Graafschap. De club heeft besloten om voorlopig vast te houden aan de interim-coach, om rustig naar een nieuwe trainer te kunnen zoeken.

"Van de selectie hebben we heel duidelijk het signaal gekregen dat zij ook graag rust wilden en met Jan het seizoen af willen maken. Dat lijkt ons op dit moment ook de beste optie", zegt algemeen directeur Hans Martijn Ostendorp.

Intussen gaat de zoektocht naar een nieuwe trainer verder. "Peter Bijvelds (de technisch manager, red.) zal een profiel maken en vervolgens op zoek gaan naar een geschikte kandidaat. Dankzij het aanblijven van Jan is daar nu voldoende tijd voor."

De Graafschap nam exact twee weken geleden afscheid van trainer Reinier Robbemond. 'De Superboeren' doen dit seizoen niet mee om de bovenste plaatsen in de Keuken Kampioen Divisie en staan na 32 speelrondes achtste.

Later op die dag werd bekend dat Vreman tijdelijk doorschoof van het Onder 18-elftal naar de hoofdmacht. De 56-jarige clubicoon had De Graafschap tussen 2014 en 2016 al eens onder zijn hoede en promoveerde in die periode met de Doetinchemmers naar de Eredivisie.

In de eerste twee wedstrijden met Vreman als interim-trainer op de bank werd verloren van MVV Maastricht (1-3) en gewonnen van FC Eindhoven (1-2). Vrijdag komt FC Emmen op bezoek in stadion De Vijverberg.

