Adidas heeft de bal voor het WK voetbal in Qatar gepresenteerd. Het Duitse sportmerk maakt sinds 1970 voor ieder WK een nieuwe bal. De bal voor de mondiale eindronde van eind dit jaar heeft de naam Al Rihla (Arabisch voor 'de reis') gekregen. Een deel van de opbrengst van de verkoop van de WK-bal gaat naar een goed doel.

Al Rihla is voorzien van de nodige felle kleuren, werd woensdag in het gastland gepresenteerd en begint aan een reis langs diverse steden in de wereld, waaronder Riyad, Mexico-Stad, New York, Berlijn, Londen en Parijs.

Adidas zegt zich in die steden met projecten in te zetten voor het verbeteren van de toegankelijkheid en gelijkheid in de sport. Zo wordt in Riyad, de hoofdstad van Saoedi-Arabië, een trainingsveld voor een vrouwenteam aangelegd.

Het Nederlands elftal hoort vrijdag bij de loting welke landen de tegenstanders in de groepsfase van het WK worden. Ajax, dat adidas als kledingsponsor heeft, gaat in de voorbereiding op het nieuwe seizoen voor het eerst trainen met de WK-bal. Volgens het Duitse merk is uit tests in laboratoria, windtunnels en de buitenlucht gebleken dat dit de "snelste bal ooit" is.

Het bedrijf zegt 1 procent van de verkoop van de WK-bal af te staan aan Common Goal, een stichting die enkele jaren geleden is opgezet door de Spaanse voetballer Juan Mata. Common Goal financiert voetbalprojecten voor kinderen die het moeilijk hebben en zet zich in voor een "duurzame toekomst en gelijkheid voor iedereen".

De stichting vraagt profvoetballers en trainers om minimaal 1 procent van hun salaris daarvoor af te staan. Onder anderen Vivianne Miedema, Giorgio Chiellini, André Onana, Megan Rapinoe, Jürgen Klopp, Cyriel Dessers, Julian Nagelsmann en UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin hebben zich in de afgelopen jaren aangesloten bij Common Goal.