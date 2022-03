Bondscoach Gareth Southgate en verschillende internationals van Engeland hebben het opgenomen voor Harry Maguire. De verdediger werd dinsdag uitgefloten door de eigen fans voor en tijdens de oefeninterland tegen Ivoorkust.

Bij de bekendmaking van de opstellingen op Wembley klonk er boegeroep toen de naam van Maguire werd omgeroepen en ook tijdens de wedstrijd werd de verdediger van Manchester United uitgejouwd toen hij aan de bal kwam.

"Ik dacht dat de ontvangst een grap was", aldus Southgate na afloop van het duel, dat met 3-0 werd gewonnen. "Maar dit is een lachertje. Ik begrijp er helemaal niets van. Het is geweldig wat hij allemaal voor ons betekent. Hij draagt een Engeland-shirt en dan zou je hem moeten steunen."

"Iedereen heeft moeilijke momenten", vervolgt Southgate over Maguire. "Hij komt hier wel overheen. Maar dit is niet acceptabel. Waarom gaan spelers beter spelen? Omdat fans achter hun team staan. Misschien worden ze nu beïnvloed door sociale media of door meningen van oud-spelers."

Harry Maguire (derde van rechts) werd tijdens het oplezen van de opstellingen uitgefloten door het publiek op Wembley. Foto: Getty Images

'Hij verdient deze ontvangst niet'

Ook de spelers van Engeland waren verbijsterd dat Maguire werd uitgefloten door het eigen publiek. "Ik begrijp niet wat er vanavond op Wembley is gebeurd", schrijft Jordan Henderson op Twitter. "Harry Maguire is een gigant voor Engeland. Zonder hem zouden we niet de progressie hebben geboekt op de laatste twee toernooien."

"Maar om zonder reden te worden uitgejouwd in het thuisstadion? Wat is er van ons geworden? Wat er vanavond is gebeurd, is echt verkeerd. Als iemand die met Engeland wil winnen, voel ik me bevoorrecht om met hem de kleedkamer te delen."

Jack Grealish, die het tweede doelpunt van Engeland voor zijn rekening nam, haalde eveneens hard uit naar de Engelse fans. "Dit is belachelijk. Harry is is ongelooflijk goed geweest tijdens het WK en het EK. Ook vanavond was hij briljant. Het gejoel was niet leuk voor Harry om te horen, maar ook niet voor de ploeg."

Aanvoerder Harry Kane liet op sociale media ook zijn teleurstelling blijken. "We hebben de afgelopen jaren hard gewerkt om onze band met de fans te herstellen. Om Harry Maguire dan uitgejouwd te horen op Wembley is niet goed. Hij verdient deze ontvangst niet."