De Egyptische voetbalbond heeft na de verloren strijd om een WK-ticket een klacht ingediend bij de FIFA tegen Senegal. Volgens de bond zijn de spelers in Diamniadio met stenen en flessen bekogeld en is de teambus aangevallen. Daarnaast werden de spelers tijdens de wedstrijd gehinderd door laserpennen.

De Egyptische bond zegt in een verklaring op Instagram niets over de laserpennen, maar ze speelden wel een grote rol in het duel tussen Senegal en Egypte.

In de beslissende penaltyreeks werden verschillende groene lasers vanuit het publiek op de ogen van de nemers van Egypte geschenen. Drie van de vier penalty's gingen mis, waaronder die van Liverpool-ster Mohamed Salah.

Senegal benutte drie van de vijf penalty's en plaatste zich zo ten koste van Egypte voor het WK in Qatar. Liverpool-aanvaller Sadio Mané benutte de vijfde en laatste penalty voor Senegal, dat voor de derde keer in de geschiedenis het mondiale eindtoernooi speelt.

Op weg naar de kleedkamer probeerden verschillende supporters Salah aan te vallen, zo blijkt uit beelden. Ook werd hij bekogeld met verschillende voorwerpen. Beveiligers wisten te voorkomen dat hij werd geraakt.

'Spelers geterroriseerd door Senegalese fans'

De Egyptische voetbalbond heeft over de gebeurtenissen een klacht ingediend bij de Afrikaanse voetbalbond en wereldvoetbalbond FIFA. "De Egyptische ploeg was het slachtoffer van racisme. Op de tribunes hingen beledigende spandoeken die gericht waren op onze spelers, met name Salah."

"Bovendien terroriseerden de Senegalese fans de Egyptische spelers door flessen en stenen naar hen te gooien tijdens de warming-up en door de Egyptische teambus aan te vallen. Door de glassplinters in de bus liepen spelers verwondingen op."

Egypte heeft op Instagram foto's van de ongeregeldheden geplaatst. Op één van de foto's is een spandoek met 'Fuck you Salah' te zien en op een andere de glassplinters in de bus.

Bondscoach Carlos Queiroz heeft zijn conclusies getrokken nadat Egypte het WK misliep in Senegal. De Portugees leverde een paar uur na de verloren penaltyreeks zijn contract in. Queiroz was slechts een half jaar bondscoach van Egypte.

