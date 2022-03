Bondscoach Erwin van de Looi vindt dat Jong Oranje deelname aan het EK van volgend jaar eigenlijk niet meer mag ontgaan. Zijn ploeg boekte dinsdagavond een belangrijke 2-0-overwinning op concurrent Jong Zwitserland.

"Dat ben ik helemaal met je eens. Als we dit brengen, gaan we naar het EK", zei Van de Looi na de overwinning, toen een ESPN-verslaggever stelde dat Jong Oranje een ticket niet meer mag laten glippen.

Nederland heeft twee punten minder dan de Zwitsers, maar een wedstrijd minder gespeeld. De ploeg van Van de Looi speelt nog tegen Moldavië, Gibraltar en Wales, wedstrijden die op papier allemaal gewonnen moeten kunnen worden.

Van de Looi stipte echter wel meteen aan dat zijn ploeg dan hetzelfde niveau moet laten zien als tegen Noorwegen en niet als vrijdag tegen Bulgarije, toen het teleurstellend 0-0 bleef.

"We moeten doorgaan en onverstoorbaar blijven, ook als we in Bulgarije spelen, waar ze het veld niet sproeien, geen toeschouwers zitten, de tegenstander steeds op de grond gaat liggen en de ruimtes heel klein maakt. Ik mag hopen dat dat nu duidelijk is."

Elayis Tavsan viel in voor Joshua Zirkzee, wat een gouden greep bleek. Elayis Tavsan viel in voor Joshua Zirkzee, wat een gouden greep bleek. Foto: ANP

'Van invalbeurt Tavsan kun je alleen maar dromen'

Jong Oranje werd tegen Noorwegen gered door debutant Elayis Tavsan. De twintigjarige aanvaller van NEC viel in de 69e minuut in en scoorde in de 76e en 78e minuut. Zijn ploeg speelde toen al even met tien man door een rode kaart voor Wouter Burger.

"We wilden iets anders en Elayis verdiende speeltijd", aldus Van de Looi. "Hij had goed getraind en we hadden gezegd dat hij ongeveer een half uur zou krijgen, zodat we nog iets konden creëren. Dat hij vervolgens zó invalt, daar kun je alleen maar van dromen."

De volgende EK-kwalificatiewedstrijd is op 3 juni, uit tegen Moldavië. Vervolgens wordt nog thuis tegen Gibraltar en uit tegen Wales gespeeld. Het EK is volgend jaar zomer in Roemenië en Georgië.