Portugal droomt na het bereiken van het WK in Qatar hardop van de eerste wereldtitel in de geschiedenis. De Portugezen waren dinsdag in de WK-play-offs met 2-0 te sterk voor Noord-Macedonië en plaatsten zich daardoor voor het mondiale eindtoernooi.

"We hebben allemaal verwachtingen van het WK", aldus bondscoach Fernando Santos na afloop van het duel. "We hebben een droom die we willen verwezenlijken. Dit team is er al in geslaagd om Portugal twee titels te bezorgen: de Europese titel en de Nations League. We geloven dat het mogelijk is om de elf miljoen Portugezen opnieuw enorme vreugde te brengen."

Ook verdediger Pepe denkt dat Portugal kan meedoen om de eindzege. "Dromen mag. We hebben bewezen dat we hard kunnen werken en mentaal sterk zijn. We hebben spelers met een grote toekomst, dus alles is mogelijk."

Portugal kende een betrekkelijk eenvoudige avond tegen Noord-Macedonië. Na ruim een half uur spelen opende Bruno Fernandes op aangeven van Cristiano Ronaldo de score in Porto, waarna diezelfde Fernandes in de 65e minuut het WK-ticket veiligstelde voor Portugal. Noord-Macedonië schoot geen enkele keer op doel.

"Doel bereikt", schrijft Ronaldo, die na afloop niet bij de pers verscheen, op Instagram. "We gaan naar het WK in Qatar, we gaan naar de plek waar we thuishoren. Bedankt aan alle Portugezen voor hun onvoorwaardelijke steun. Hup Portugal!"

Bruno Fernandes was met twee doelpunten de gevierde man bij Portugal. Foto: ANP

Pepe: 'Onterecht als we niet naar WK mochten'

Fernandes was met twee doelpunten van doorslaggevende waarde voor Portugal, maar de spelmaker van Manchester United wilde na afloop niet met alle eer strijken. "Het belangrijkste is dat Portugal heeft gewonnen."

"Natuurlijk heeft iedereen ambitie, Cristiano en ik vormen daar geen uitzondering op. Meestal scoort hij en geef ik de assist, maar nu was het andersom. Ik ben hier niet per se om te scoren, maar om te helpen."

Pepe: "We wilden deze vreugde aan de mensen geven. We hebben spelers met veel kwaliteit en het was onterecht geweest als we niet naar het WK mochten gaan. We wisten hoe we ons moesten oprichten."

Portugal verdwijnt vrijdag in de Qatarese hoofdstad Doha als groepshoofd in de koker voor de WK-loting, die om 18.00 uur wordt verricht. Daardoor kan de Europees kampioen van 2016 een van de drie tegenstanders van het Nederlands elftal worden in de groepsfase. Oranje zit in pot 2.