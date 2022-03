Zlatan Ibrahimovic blijft zich beschikbaar stellen voor Zweden, ook al slaagde hij er dinsdag niet in om zich met zijn land voor het WK in Qatar te plaatsen. De veertigjarige spits voelt zich nog altijd goed genoeg.

Met Ibrahimovic als bankzitter ging Zweden met 2-0 onderuit in Polen. De vedette had een reserverol doordat hij niet helemaal fit was en kwam pas in de slotfase in het veld, maar toen kon hij niets meer aan de achterstand veranderen.

"Ik ga niet ineens van gedachten veranderen nu we een wedstrijd verloren hebben en het WK niet hebben gehaald. Ik wil zo lang mogelijk doorgaan", zei Ibrahimovic na de wedstrijd over zijn toekomst als international.

"Ik moet me natuurlijk wel gezond en fit voelen. Alleen dan kan ik presteren. Ik ga niet meedoen als ik half geblesseerd ben, maar dat is bij AC Milan ook zo."

De ene topspits deed de andere pijn: Robert Lewandowski scoorde voor Polen en gaat in tegenstelling tot Zlatan Ibrahimovic wél naar het WK. Foto: Pro Shots

'Het EK van 2024? Dat is nog te ver weg'

In maart vorig jaar keerde Ibrahimovic op 39-jarige leeftijd na bijna vijf jaar terug als international van Zweden. Hij miste al het EK door een knieblessure en moet nu dus ook het WK aan zich voorbij laten gaan. Over het EK van 2024 wilde de spits nog niet praten.

"Dat is nog te ver weg. Ik bekijk meer per dag hoe ik me voel en waartoe ik in staat ben", vertelde hij. "Ik wil zo lang mogelijk spelen, maar er is ook een andere kant. Het gaat niet alleen om mijn ego."

Polen is een van de 27 landen die nu zeker zijn van deelname aan het WK in Qatar. Vijf startbewijzen moeten nog worden vergeven. De WK-loting is vrijdag vanaf 18.00 uur in Doha.