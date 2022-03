De Deense bondscoach Kasper Hjulmand heeft dinsdagavond genoten van Christian Eriksen. De spelmaker speelde voor het eerst weer in stadion Parken in Kopenhagen sinds hij er vorig jaar zomer tijdens het EK een hartstilstand kreeg.

Eriksen vierde zaterdag in de Johan Cruijff ArenA tegen Oranje al zijn rentree als international. Hij luisterde zijn comeback op met een doelpunt en was dinsdag ook in Kopenhagen trefzeker tijdens de 3-0-oefenzege op Servië.

"Ik denk dat hij de komende jaren alleen nog maar beter zal worden. Hij speelt zó makkelijk. Hij is iedere wedstrijd heel effectief en rustig", zei Hjulmand lovend over de dertigjarige Eriksen.

"Het is mooi om te zien hoe comfortabel hij is op het veld. Je ziet dat hij plezier heeft en zich makkelijk aanpast. Ik denk dat we de komende jaren alleen nog maar meer van zijn aanwezigheid gaan profiteren."

De Deense supporters waren massaal aanwezig om Christian Eriksen weer aan het werk te zien. Foto: EPA

'Het hele land steunt ons'

Bij de wedstrijd in Kopenhagen stond Eriksen voor het eerst weer in de basis bij Denemarken. De speler van Brentford droeg de aanvoerdersband en zorgde in de tweede helft met een fraai schot voor het derde Deense doelpunt.

"Het was een magische avond, die in het teken stond van de terugkeer van Christian", aldus Hjulmand. "De fans zorgden voor een geweldige sfeer en het hele land steunt ons. Ze geven ons nog meer kracht en spelplezier."

Denemarken is al een tijdje zeker van deelname aan het WK, dat eind dit jaar in Qatar wordt gehouden. De Europees kampioen van 1992 zit vrijdag bij de loting vrijwel zeker in pot twee, net als onder meer Oranje.