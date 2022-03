Luis Sinisterra kan deelname aan het WK met Colombia vergeten. De Feyenoord-aanvaller boekte in de nacht van dinsdag op woensdag (Nederlandse tijd) weliswaar een zege met zijn land, maar zag concurrent Peru ook winnen.

Door de resultaten is niet Colombia, maar Peru achter Brazilië, Argentinië, Uruguay en Ecuador de nummer vijf in de Zuid-Amerikaanse WK-kwalificatiereeks. Het betekent dat de Peruanen naar de play-offs om een WK-ticket gaan.

In die play-offs staat vijfvoudig WK-deelnemer Peru in juni tegenover de Verenigde Arabische Emiraten of Australië. Die landen treffen elkaar eerst in een play-off in de Aziatische kwalificatie.

Colombia won met 0-1 bij Venezuela door een doelpunt van James Rodríguez, de topscorer van het WK 2014. Een misstap van Peru bleef echter uit. De ploeg van oud-Eredivisie-middenvelder Renato Tapia versloeg Paraguay met 2-0.

In de laatste speelronde, waarin verder alles al beslist was, won Brazilië met 0-4 van Bolivia. Ajax-aanvaller Antony stond voor de tweede keer op rij in de basis, maar kon zich niet onderscheiden met een doelpunt of assist.

Argentinië speelde met onder anderen Lionel Messi en Ajacied Nicolás Tagliafico in de ploeg met 1-1 gelijk in Ecuador. Uruguay won mede dankzij een goal van Luis Suárez met 0-2 van Chili, dat ook nog een kleine kans had op het play-offticket.