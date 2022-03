Steven Bergwijn is bondscoach Louis van Gaal dankbaar dat hij bij Oranje wel veel speeltijd krijgt. De aanvaller scoorde dinsdag ook in de oefenwedstrijd tegen Duitsland (1-1), nadat hij de afgelopen weken bij Tottenham Hotspur bijna niet in actie kwam.

"Het is in mijn situatie niet vanzelfsprekend dat je wordt opgeroepen", zei de 24-jarige Bergwijn op de persconferentie in de Johan Cruijff Arena na het gelijkspel tegen de Duitsland. "Ik ben de bondscoach daarom dankbaar dat ik hier ben en ik ben blij dat ik hem kan terugbetalen met goals."

Bergwijn scoorde zaterdag als basisspeler twee keer tegen Denemarken (4-2) en dinsdag tegen Duitsland had hij als invaller maar enkele minuten nodig om raak te schieten. Het contrast is enorm met de situatie bij zijn club Tottenham, waar hij in de laatste negen Premier League-wedstrijden in totaal 77 minuten mocht meedoen.

"Blijkbaar heb ik geen wedstrijdritme nodig", vertelde de achttienvoudig international. "Voetballen verleer je niet."

'We zien wel wat er in de zomer gebeurt'

Toch merkte Bergwijn bij Oranje dat hij al weken weinig speelt. "Gelukkig trainen we hard bij Tottenham, maar aan het einde van een wedstrijd voel ik dat ik fysiek minder word. Hopelijk helpen deze twee wedstrijden om fysiek weer een stap te zetten."

Bergwijn heeft geen idee of zijn goals bij Oranje ervoor gaan zorgen dat hij de komende weken weer meer speeltijd krijgt bij Tottenham. "Het is lekker binnenkomen met drie doelpunten bij Oranje, maar we zullen zien of het gevolgen heeft bij mijn club."

Afgelopen winter was Bergwijn nog dicht bij een transfer naar Ajax. Als zijn situatie bij Tottenham zo blijft, ligt een zomers vertrek uit Londen voor de hand. "Iedereen wil spelen. Ik blijf hard werken om dat af te dwingen. Koppie omhoog. En anders zien we wel wat er in de zomer gebeurt."