Bondscoach Louis van Gaal is vrijdag niet aanwezig bij de WK-loting in Qatar. De bondscoach testte maandag bij een PCR-test positief, waardoor hij niet naar de golfstaat mag reizen.

Van Gaal testte een week geleden al positief op corona en ging drie dagen in isolatie op de KNVB-campus in Zeist. Bij een sneltest was hij vrijdag al negatief en dus zat hij gewoon op de bank tijdens de oefeninterlands zaterdag tegen Denemarken (4-2-zege) en dinsdag tegen Duitsland (1-1).

Bij een PCR-test, die maandag is afgenomen, bleek Van Gaal toch weer positief. "Om Qatar in te mogen heb je een negatieve PCR-test nodig en dus kom ik het land niet in", vertelde Van Gaal dinsdag op zijn persconferentie in de Johan Cruijff ArenA na het gelijkspel tegen Duitsland.

"Volgens de medici zijn het restverschijnselen", verklaarde Van Gaal, wiens taken bij de loting worden overgenomen door assistent-bondscoach Danny Blind. "Bij een PCR-test hebben die langer invloed dan bij een sneltest."

'Oranje treft topland óf Qatar'

Dinsdagavond werd ook duidelijk dat Oranje bij de loting in Doha in pot 2 zit. De ploeg van Van Gaal treft daardoor een topland óf gastland Qatar in de groepsfase. Pot 1 bestaat naast Qatar uit België, Brazilië, Frankrijk, Argentinië, Engeland, Spanje en Portugal.

"Als je wereldkampioen wil worden, moet je van iedereen kunnen winnen, dus het maakt me niet zoveel uit", reageerde van Gaal. "Maar het wordt vast Qatar. Ik heb altijd het geluk aan mijn kont hangen", voegde hij daar met een glimlach aan toe.

De loting voor het WK begint vrijdag om 18.00 uur in Doha.