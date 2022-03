Hoewel het een wedstrijd met twee gezichten was, hield Louis van Gaal een goed gevoel over aan het optreden van het Nederlands elftal tegen Duitsland (1-1). De bondscoach was vooral onder de indruk van de strijdlust van Oranje en het spel van Frenkie de Jong.

Over de eerste helft, waarin Duitsland domineerde, kon Van Gaal niet tevreden zijn. "Wij waren niet balvast, dat gold zeker voor de spelers die normaal de ballen op Malen en Memphis moeten geven", vertelde hij bij de NOS.

"Maar dat komt ook door de Duitse druk, waar we in de eerste helft niet onderuit konden spelen. Dat heeft ook met vertrouwen te maken. Al gaven we vrijwel geen kansen weg."

Toch kwam Duitsland in de Johan Cruijff ArenA op slag van rust op voorsprong door een treffer van Thomas Müller. In het eerste kwartier na rust hing een tweede Duitse treffer in de lucht, maar daarna knokte Oranje zich terug. Invaller Steven Bergwijn tekende in de 68e minuut voor de gelijkmaker.

"Het was mooi om te zien dat we ondanks die domper vlak voor rust toch geloof hielden", vond Van Gaal. "We waren in de tweede helft de betere ploeg, vooral door de spirit en de vechtlust in het team. Ik denk dat het publiek daarvan genoten heeft."

Frenkie de Jong speelde met name in de tweede helft een belangrijke rol. Frenkie de Jong speelde met name in de tweede helft een belangrijke rol. Foto: Pro Shots

'We hebben een fantastische week achter de rug'

Een speciale rol was volgens Van Gaal weggelegd voor De Jong, die op het middenveld knap de ruimte tussen de linies vond. "Dankzij hem lukte het ons om onder de Duitse druk uit te komen."

Op Denzel Dumfries, die in de 3-4-1-2-formatie rechts op het middenveld stond, was de bondscoach kritischer. "Als de bal aan zijn kant is moet hij doorschuiven naar David Raum, die heel erg hoog speelde. Maar in de eerste helft deed hij dat niet zo goed."

Oranje begon de laatste oefencampagne richting het WK in Qatar zaterdag met een 4-2-zege op Denemarken. "Ik denk dat we een fantastische week achter de rug hebben", besluit Van Gaal. "We hebben tegen twee sterke tegenstanders gespeeld en een nieuw systeem geïmplementeerd."