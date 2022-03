Klaas Wels is niet langer de trainer van MVV Maastricht. De 48-jarige coach vertrekt vanwege teleurstellende resultaten na minder dan één seizoen bij de Limburgse club.

MVV meldt dinsdagavond laat dat de club in overleg met Wels heeft besloten om de samenwerking te stoppen. "Helaas bleven de sportieve prestaties en teamontwikkeling achter bij de verwachtingen en heeft Wels zijn bij TOP Oss behaalde resultaten in Maastricht niet kunnen continueren", is te lezen in een persbericht.

"We bedanken Klaas voor de samenwerking tijdens het afgelopen seizoen", zegt technisch manager Ronny van Geneugden. "We hebben hem hoog zitten als trainer, maar zeker ook als mens, en hebben veel waardering voor de inzet en gedrevenheid die hij dagelijks aan de dag legt. Wij wensen hem dan ook veel succes in de toekomst."

Wels, wiens contract nog doorliep tot medio 2023, was sinds het begin van dit seizoen trainer bij MVV. Afgelopen zomer kwam hij over van TOP Oss, waarbij hij vier seizoen op rij actief was. In het seizoen 2018/2019 haalde hij met de Brabanders de halve finales van de play-offs. In de jaren daarvoor was hij trainer bij verschillende amateurclubs.

MVV staat na 32 wedstrijden op de achttiende plaats in de Keuken Kampioen Divisie. Van de laatste vijftien duels gingen er liefst dertien verloren. De taken van Wels worden tot het einde van het seizoen waargenomen door assistent-trainer Maurice Verberne.

