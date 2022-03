Het Nederlands elftal heeft dinsdag met 1-1 gelijkgespeeld in een oefeninterland tegen Duitsland in de Johan Cruijff ArenA. De ploeg van bondscoach Louis van Gaal knokte zich door een goal van Steven Bergwijn in de tweede helft terug van een achterstand.

In de eerste helft was Duitsland sterker. Door een treffer van Thomas Müller op slag van rust was het halverwege 0-1. Ook na rust domineerden de Duitsers, tot invaller Bergwijn in de 68e minuut de 1-1 binnenschoot. De aanvaller van Tottenham Hotspur was zaterdag al twee keer trefzeker tegen Denemarken (4-2).

Door de gelijkmaker kreeg Nederland energie en mocht de ploeg nog hopen op een zege. Er kwamen mogelijkheden, maar die leverden niets op. Daardoor bleef het 1-1.

De volgende interlands van Oranje zijn pas in juni, maar vrijdag is wel al een belangrijke dag voor de selectie van bondscoach Van Gaal. In Doha is dan de loting voor het WK in Qatar. Doordat Portugal zich dinsdag ten koste van Noord-Macedonië plaatste, zit Nederland in pot 2. De mogelijke tegenstanders uit pot 1 zijn de toplanden België, Brazilië, Frankrijk, Argentinië, Engeland, Spanje en Portugal en gastland Qatar.

Malen laat kansen onbenut

Nadat Oranje zaterdag goed was gestart tegen Denemarken, had de formatie van Van Gaal het dinsdagavond in de ArenA lastig in de beginfase tegen Duitsland. De ploeg van trainer Hansi Flick zette Oranje vast, met mogelijkheden van Leroy Sané en Kai Havertz tot gevolg. Na 21 minuten ontsnapte het Nederlands elftal toen Timo Werner tussen drie Oranjeverdedigers kon koppen en de bal via de onderkant van de lat net voor de doellijn stuiterde.

Aan de andere kant was er een vrije schietkans voor Donyell Malen, die na zijn invalbeurt tegen de Denen de kans kreeg van Van Gaal. De poging van de aanvaller ging ver naast. Veel meer kansen kreeg Oranje niet, tot Malen in de 34e minuut de diepte in werd gestuurd door Memphis Depay en weg was. De speler van Borussia Dortmund schoof de bal naast het doel van Manuel Neuer.

Zo leek de eerste helft te eindigen in 0-0, maar in de laatste aanval voor het rustsignaal was het raak voor Duitsland. Een lage voorzet van Jamal Musiala kwam voor de voeten van Müller, die hard binnenschoot (0-1).

Thomas Müller scoorde voor Duitsland. Foto: Reuters

Strafschop voor Oranje gaat niet door na inmenging VAR

De mindere eerste helft van Oranje deed Van Gaal besluiten in te grijpen. Hij haalde Koopmeiners naar de kant voor Georginio Wijnaldum, maar dat zorgde niet meteen voor verbetering. David Raum miste in de 47e minuut een flinke kans op 0-2.

Tien minuten later was er eindelijk weer een grote kans voor Oranje. Na een corner kwam de bal zomaar bij Matthijs de Ligt, die de bal niet goed raakte. Hij volleerde hoog over. Het leek een korte opleving - ook na rust was Duitsland sterker - maar in de 68e was het ineens 1-1. Denzel Dumfries kreeg de bal met het hoofd nog net voor en bereikte Bergwijn, die enkele minuten eerder Malen had vervangen. De aanvaller schoot overtuigend binnen.

Het leek daarna nog mooier te worden voor Oranje. De Engelse scheidsrechter Craig Pawson floot voor een strafschop na een vermeende overtreding van Thilo Kehrer op Memphis, maar na inmenging van de VAR ging de bal toch niet op de stip.

Met de gelijke stand op het scorebord oogde Nederland energieker. In de laatste tien minuten miste Memphis een kans en bij een lage voorzet van invaller Davy Klaassen was er geen Oranjespeler om binnen te tikken. Zo leverde het sterke slot van Nederland geen treffer op. Het bleef 1-1 en dat is geen onverdienstelijk resultaat tegen de viervoudig wereldkampioen.